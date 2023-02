Μετά την φημολογούμενη πρόταση, από εταιρία που έχει έδρα το Κατάρ και συνδέεται με την Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, ένας νέος υποψήφιος αγοραστής φαίνεται πως μπαίνει στην κούρσα εξαγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο λόγος για τον Έλον Μασκ, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ του αγγλικού Sky Sports επίκειται, να καταθέσει προσφορά ύψους 5 δις εκατ. ευρώ, για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, των «κόκκινων διαβόλων», καθώς την θεωρεί μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία, την οποία δεν μπορεί να αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Θυμίζουμε, πως οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ έχουν θέση ως καταληκτική, ημερομηνία για προτάσεις την 17η Φεβρουαρίου και οι πηγές από τον στενό κύκλο συνεργατών του Μασκ, αναφέρουν πως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Elon Musk is believed to be interested in making a £4.5bn move to buy Man Utd according to reports 👀🤑

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 14, 2023