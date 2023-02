Κάποιοι μιλούν για… θαύμα. Δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς η πόλη Ερζίν που βρίσκεται μόλις 110 χιλιόμετρα από το Χατάι είναι η μοναδική πόλη που ο σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν την άγγιξε.

Σε αυτή την πόλη των 42.000 κατοίκων δεν έπεσε κανένα κτίριο και το σπουδαιότερο, δεν θρήνησε άνθρωπο.

Το «θαύμα» όμως αυτό που συνέβη στην πόλη της Τουρκίας έχει εξήγηση. Και η εξήγηση αυτή έρχεται από τα πιο επίσημα χείλη. Αυτά του δημάρχου της πόλης, Οκές Ελμάσογλου.

Earthquakes don’t kill people, badly built buildings do.

Not a single building collapsed in Erzin, Hatay, perhaps because the Mayor never signed off on unsafe or “kaçak” buildings.

Residents were angry at him, he says.

But he was saving their lives.pic.twitter.com/pfw1n3FyW3

