Αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο τραγικός απολογισμός των απωλειών από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Περίπου 9.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, ενώ μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Γιουνούς Σεζέρ, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.121. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 921, όμως ο τραγικός αυτός απολογισμός αυξήθηκε. Την ίδια ώρα, 2.824 κτίρια καταστράφηκαν από τους σεισμούς, καθώς εκτός της πρώτης δόνησης των 7,8 Ρίχτερ, ακολούθησε ακόμα μία της τάξεως των 7,6 Ρίχτερ.

#BREAKING Death toll from powerful earthquakes in southern Türkiye rises to 1,121, says disaster agency pic.twitter.com/JFcH2HrH2b

Πάνω από 600 οι νεκροί στην Συρία

Στο μεταξύ τουλάχιστον 592 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό στη γειτονική Συρία, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Υγείας και τους διασώστες στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Βάσει των στοιχείων του συριακού υπουργείου Υγείας, τα οποία μετέδωσε το πρακτορείο SANA, 371 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις περιοχές που βρίκονται υπό τον έλεγχο της Δαμασκού και άλλοι 1.089 έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα τα Λευκά Κράνη, οι διασώστες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της βόρειας Συρίας οι οποίες ελέγχονται από τους αντάρτες έχουν καταγράψει τουλάχιστον 221 νεκρούς και 419 τραυματίες.

Νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδας στην κεντρική Τουρκία με εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια από το νέο σεισμό με τον κόσμο να είναι τρομοκρατημένος. H διάρκεια του σεισμού κράτησε περίπου ένα λεπτό, όπως και η προηγούμενη δόνηση.

Το επίκεντρο του σεισμού, το μεσημέρι της Δευτέρας, ήταν 67χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σε μια από τις περιοχές δηλαδή που διεξάγονται επιχειρήσεις διασώσεις εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

«Δεν ξέρουμε ακόμη αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην νότια Τουρκία» δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. «Αυτό είναι το θέμα» πρόσθεσε και σημείωσε ότι «είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός και οι συνέπειές του θα είναι πολλαπλές», ο οποίος προήλθε από ένα μεγάλο ρήγμα που ξεκινά από τον Λίβανο και φτάνει μέχρι τη Μαύρη θάλασσα. Ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι ο σεισμός αυτός δεν θα επηρεάσει ρήγματα στον ελληνικό χώρο ούτε έχει σχέση με την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο, μεγέθους 4,2 Ρίχτερ.

Πρόσθετες ομάδες διάσωσης στην Τουρκία και τη Συρία, θα σταλούν από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία και τη Γαλλία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας ΟυΪβάρι. Ήδη βρίσκονται καθ’ οδόν ομάδες διάσωσης από την Ολλανδία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Επίτροπος διαχείρησης κρίσεων, Γιανες Λέναρτσιτς.

H EE ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το φονικό σεισμό στην Τουρκία σήμερα το πρωί και έστειλε βοήθεια. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ θα συντονίσει την ανάπτυξη κι άλλων ομάδων διάσωσης από την Ευρώπη.

«Αυτό που ονομάζουμε Αραβική πλάκα μετακινήθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα για πάνω από 3 μέτρα σε μήκος τουλάχιστον 150 χιλιομέτρων” υπογράμμισε ο γεωφυσικός, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον κίνδυνο τσουνάμι στις Ιταλικές ακτές, το οποίο τελικά ήρθη πριν από λίγες ώρες, και που όμως “δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί από κατολισθητικά φαινόμενα στην Ανατολική Θάλασσα”, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Ντολιόνι αυτά τα συμβάντα “μπορούν να ακολουθηθούν από εξίσου σημαντικά, αν όχι πιο σημαντικά γεγονότα”, όπως και “συνέβη στην ίδια την Τουρκία κατά τον σεισμό που μαστίγωσε τη χώρα το 1999”.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το εάν θα πρέπει να ανησυχούν οι Χώρες που βρίσκονται στη Δυτική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής τόνισε πως “πρόκειται για δραστηριότητες που δεν σταματούν ποτέ” και μάλιστα συνιστά να διατηρηθεί η προσοχή σε υψηλό επίπεδο και στην Ιταλία, παρόλο που ο σεισμός ‘απέχει πολύ από το ιταλικό γεωλογικό σύστημα’, εφόσον η Ιταλία διαθέτει περιοχές με μια παντοτινή γεωλογική ‘ζωτικότητα’».

Drone captures search and rescue works in Syria after series of powerful earthquakes centered in Türkiye jolted the wider region early on Monday https://t.co/1qdBSmP6t4 pic.twitter.com/bvfZucm9yX

