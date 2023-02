Το προξενείο της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει σήμερα κλειστό εξαιτίας αυξημένης απειλής για επίθεση στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γερμανία προειδοποίησε τους πολίτες της στην Κωνσταντινούπολη ότι ο κίνδυνος επίθεσης είναι ιδιαίτερα υψηλός στην κεντρική περιφέρεια Μπεϊογλού και γύρω από την πλατεία Ταξίμ.

Το υπουργείο ανέφερε πως η κίνηση να κλείσει το προξενείο έγινε έπειτα από «εκτίμηση των αρχών ασφαλείας» και κάλεσε τους γερμανούς πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τα σημεία όπου υπάρχει συγκεντρωμένο πλήθος.

