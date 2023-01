Ο υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, που είναι επιφορτισμένος με τον εφοδιασμό του στρατεύματος με τρόφιμα και εξοπλισμό, παραιτήθηκε σήμερα το πρωί, επικαλούμενος «κατηγορίες των μέσων ενημέρωσης» για διαφθορά, τις οποίες το υπουργείο του και ο ίδιος δηλώνουν ότι είναι αβάσιμες.

Η παραίτηση του Βιατσεσλάβ Σαποβάλοφ ήταν μια «άξια πράξη» που θα βοηθήσει στην διατήρηση της εμπιστοσύνης στο υπουργείο, αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Αρκετοί υψηλόβαθμοι ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν σήμερα την παραίτησή τους μετά τις αποκαλύψεις του Τύπου για καταγγελλόμενες αγορές προμηθειών για το στράτευμα με φουσκωμένες τιμές, γνωστοποίησαν οι αρχές εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την παραίτησή του ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Κίριλο Τιμοσένκο.

Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Ολέκσιι Σιμονένκο στο πλαίσιο ανασχηματισμού υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Deputy Defense Minister of #Ukraine Vyacheslav Shapovalov resigned. In addition, Deputy Prosecutor General of Ukraine Oleksiy Symonenko has been dismissed. pic.twitter.com/5z1Uih1uuB

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2023