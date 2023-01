Ρωσικές δυνάμεις και ο ουκρανικός στρατός ενεπλάκησαν ξανά χθες Δευτέρα σε σφοδρές μάχες γύρω από τις πόλεις Μπακμούτ και Αβντιίβκα, στα μέτωπα του πολέμου —που κλείνει 11 μήνες— στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ρωσικές επιθέσεις αποκρούστηκαν και καταφέρθηκαν βαριές απώλειες στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να καταλάβει ολόκληρη την περιφέρεια Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός επιτίθεται «χωρίς να νοιάζεται για τις απώλειές του», κατά την ίδια πηγή, που δεν έδωσε συγκεκριμένο απολογισμό.

#Donetsk Oblast

Russian forces continued ground attacks around #Bakhmut and on the western outskirts of Donetsk City. https://t.co/LxkEtEpmV8 pic.twitter.com/mNOlqtlyTS

— ISW (@TheStudyofWar) January 24, 2023