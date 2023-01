Σουηδός εισαγγελέας δήλωσε σήμερα πως δεν θα διενεργηθεί επίσημη έρευνα για μια παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα στη Στοκχόλμη, πρωτεύουσα της Σουηδίας, όπου ένα ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κρεμάστηκε από τα πόδια από φανοστάτη, ανέφερε η εφημερίδα Aftonbladet.

Βιντεοκλίπ που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το οποίο δείχνει ένα ομοίωμα του Ερντογάν να κρέμεται από σχοινί έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης προκάλεσε οργή στην Τουρκία. Η Άγκυρα κάλεσε τον πρεσβευτή της Σουηδίας την Πέμπτη και απαίτησε να διωχθούν οι υπεύθυνοι.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

