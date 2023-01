Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, καταδίκασε σήμερα ένα βίντεο που ανήρτησε μια κουρδική οργάνωση, το οποίο δείχνει ένα ομοίωμα του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κρέμεται από τα πόδια από ένα σκοινί στην Στοκχόλμη.

Η σκηνοθεσία μιας «δήθεν εκτέλεσης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ξένου ηγέτη» είναι «εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε ο Κρίστερσον στο δίκτυο TV4.

Το βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία), μια οργάνωση που πρόσκειται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρεμασμένο από τα πόδια στην άκρη ενός σκοινιού μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης.

«Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες», αναφέρει το κείμενο που είναι τυπωμένο πάνω στο βίντεο.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023