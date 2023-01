Το μένος της Άγκυρας, προκάλεσε η διαμαρτυρία Κούρδων, στη Στοκχόλμη, μπροστά στο Δημαρχείο, όπου ομοίωμα του Ερντογάν κρεμάστηκε ανάποδα σε στύλο, με την εικόνα να ταξιδεύει μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ερντογάν σε έξαλλη κατάσταση απαιτεί τις διώξεις των διαδηλωτών, ενώ μέσω του δικηγόρου του, Χουσεΐν Αϊντίν, υπέβαλλε μήνυση εναντίον τους, την ώρα που ο τουρκικός φιλοκυβερνητικός Τύπος μιλά για άθλια ενέργεια.

Όπως ανακοίνωσε ο Αϊντίν, μέσω Twitter, «έχει υποβληθεί ποινική μήνυση στην Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζητώντας να ξεκινήσει έρευνα, για τους δράστες των εγκληματικών πράξεων με στόχο τον Πρόεδρό μας, κατά τις διαδηλώσεις στην πόλη της Στοκχόλμης, που θεωρείται ότι οργανώθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση PKK».

Οι εικόνες όπου διαδηλωτές στη Στοκχόλμη, κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ερντογάν, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τις εντονότατες αντιδράσεις της τουρκικής ηγεσίας.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023