Κάτοικοι Λονδίνου θα παραμείνουν μέχρι το 2024 οι Σάκα και Σαλιμπά, μιας και οι «κανονιέρηδες» ενεργοποίησαν την 12μηνη οψιόν στα συμβόλαια και των δύο ποδοσφαιριστών.

Η Άρσεναλ είχε την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιο και των δύο για τους επόμενους 12 μήνες, όπως και έκανε με τους δύο άσους να παραμένουν για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα.

Two of Arsenal’s big stars are set to stay after the Gunners triggered 12-month extension clauses in the contracts of Bukayo Saka and William Saliba.

