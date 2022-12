Σε προσφυγήεναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Exxon Mobil Corp, σε μια προσπάθεια να την αναγκάσει να καταργήσει τον νέο έκτακτο ευρωπαϊκό φόρο για τους πετρελαϊκούς ομίλους, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες υπερέβησαν τη νόμιμη εξουσία τους επιβάλλοντας την εισφορά.

Τα κέρδη-ρεκόρ φέτος των πετρελαϊκών εταιρειών που επωφελούνται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και έχουν οδηγήσει σε νέες εκκλήσεις για περαιτέρω φορολόγηση του κλάδου.

