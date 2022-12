Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύπτουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς όπως έγινε γνωστό ο πρώην σταρ του ΝΒΑ, Αμάρε Στούνταμαϊρ συνελήφθη επειδή χτύπησε άσχημα την κόρη του.

Σύμφωνα με όσα γράφουν στις ΗΠΑ, ο πρώην παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και των Φοίνιξ Σανς έλαβε το πτυχίο της αποφοίτησής του στο Μαϊάμι, και εκεί ήταν που ξεκίνησαν όλα.

Όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες ο Στούνταμαϊρ γρονθοκόπησε την κόρη του στο σαγόνι, ενώ στη συνέχεια τις έδωσε επανειλημμένα χαστούκια.

Ο πρώην ψηλός του ΝΒΑ φαίνεται μάλιστα να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν πως η κόρη του δέχθηκε την επίθεση επειδή ήταν ασεβής και ψεύτρα.

Amar’e Stoudemire was arrested in Miami, per @AndySlater

Stoudemire allegedly told cops his daughter “received a whooping from him for being disrespectful and a liar,” pic.twitter.com/gYtVkMHTjj

— NBACentral (@TheNBACentral) December 18, 2022