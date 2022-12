Ο δικηγόρος δύο Ιρανών δημοσιογράφων, που φυλακίστηκαν επειδή βοήθησαν στη δημοσιοποίηση του θανάτου της Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, συνελήφθη εν μέσω διαδηλώσεων στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ένα μεταρρυθμιστικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Μοχάμεντ Αλί Καμφιρουζί, ο δικηγόρος πολλών ακτιβιστών και δημοσιογράφων, συνελήφθη την Τετάρτη», ανέφερε η εφημερίδα Ham Mihan.

Διακόσιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν – Αμετανόητος ο Ραϊσί

Το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κύμα διαμαρτυριών μετά τον θάνατο της 22χρονης Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου ύστερα από τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο Καμφιρουζί είναι ο δικηγόρος της 35χρονης Ελαέχ Μοχαμαντί, της δημοσιογράφου της Ham Mihan, και της 30χρονης Νιλουφάρ Χαμεντί, της φωτογράφου της εφημερίδας Shargh, που κρατούνται από τον Σεπτέμβριο.

Η Δικαστική Αρχή τους απήγγειλε κατηγορίες τον Νοέμβριο για «προπαγάνδα κατά του συστήματος και συνωμοσία κατά της εθνικής ασφάλειας» επειδή ασχολήθηκαν με την υπόθεση της Αμινί.

Ο δικηγόρος «δεν έχει λάβει καμία κλήση, κρατείται παράνομα και ο λόγος της σύλληψής του παραμένει άγνωστος», είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του Μοχάμαντ Αλί Μπαγκερπούρ στην Ham Mihan.

#Iran: Mohammad Ali Kamfirouzi, the lawyer representing the two imprisoned journalists Nilufar Hamedi and Elahe Mohammadi, was arrested on 14 December. RSF condemns this total shameless disregard for justice and demands the release of the lawyer and the journalists. pic.twitter.com/Ec9MKL8FvM

— RSF (@RSF_inter) December 16, 2022