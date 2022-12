Διχάζει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ η περίπτωση της 49χρονης Amber McLaughlin, η οποία στις 3 Ιανουαρίου 2023 θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Η ίδια καταδικάστηκε σε θάνατο το 2003 για τον βιασμό και δολοφονία (με πολλαπλές μαχαιριές) της πρώην φίλη της στο Σεντ Λούις. Εκείνη την περίοδο ονομάζονταν Scott McLaughlin και μέσα στην φυλακή άλλαξε την ταυτότητα φύλου της και άρχισε να προσδιορίζεται ως γυναίκα.

Μετέτρεψε σε ισόβια την ποινή 17 θανατοποινιτών η κυβερνήτρια του Όρεγκον

Ετσι, η Amber McLaughlin έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα θανατοποινίτης και – λίγο πριν την εκτέλεσή της – ζητάει να της απονεμηθεί «χάρη», εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων που της δημιούργησε η κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η θετή μητέρα της, άλειφε με κόπρανα το πρόσωπο της (όταν ήταν ακόμα αγόρι), ενώ ο θετός αστυνομικός πατέρας την έντυνε με νυχτικό και στη συνέχεια την χτυπούσε με το γκλοπ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, τόσο ως έφηβη, όσο και ως ενήλικη. Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μιζούρι αρνήθηκε να της δώσει χάρη – κατά την πάγια τακτική του απέναντι στους θανατοποινίτες.

Η περίπτωση της διχάζει, αφού ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι ένοχη, ενώ άλλοι πως είναι αθώα και μάλιστα θύμα των καταστάσεων.

Κάποιοι υποστηρίζουν το αίτημα για «χάρη» και αναφέρουν ότι τα ψυχολογικά προβλήματα οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Αλλοι θεωρούν ότι πρέπει να τιμωρηθεί με βάση τον νόμο ενώ υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τη μέση λύση: η Amber McLaughlin να παραμείνει ισοβίως στη φυλακή, χωρίς όμως να εκτελεστεί.

