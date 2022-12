Νέα πράξη ανθρωπιάς από την οικογένεια της 21χρονης Έμμας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια της άτυχης 21χρονης μετά τη δωρεά οργάνων, παραχώρησαν χρηματικό ποσό σε φιλοζωική οργάνωση στα Χανιά, για την κάλυψη αναγκών.

«Η Έμμα είχε όνειρο να φροντίζει τα ζώα

«Να σπουδάσει και να προοδεύσει για να κάνει το καλό, αυτή την ανατροφή πήρε από την οικογένειά της και γι’ αυτό το σκοπό προοριζόταν. Ένας άξιος άνθρωπος με συμπόνια και ενσυναίσθηση για όλα τα πλάσματα της γης.

Η Έμμα έφυγε άδικα, σκληρά κι απάνθρωπα. Οι λέξεις είναι φτωχές για να εκφράσουν την οδύνη μας για το χαμό ενός παιδιού της κοινότητάς μας. Στους γονείς και τους φίλους της ευχόμαστε κουράγιο και τους δίνουμε την υπόσχεση ότι το δρόμο που άφησε στη μέση θα τον συνεχίσουμε εμείς.

Πάντα με την εικόνα της στο μυαλό και την καρδιά μας, δίπλα μας στις διασώσεις, τη συλλογική δράση, το διαρκή αγώνα για ένα κόσμο δικαιοσύνης για όλα τα έμβια όντα.

Στη μνήμη της Έμμας, η αξιοθαύμαστη μητέρα της, πίστωσε το ποσό των 500 ευρώ σε κτηνιατρείο της πόλης μας, ώστε να αγοράσουμε τροφές και φάρμακα για τα αδεσποτάκια μας που χρήζουν ειδικής φροντίδας.

Έτσι η Μαυρούλα έκανε τη μηνιαία ένεσή της για τα πόδια της, ο Ρεξ εξασφάλισε την τροφή για τα νεφροπαθή, η Μίλκα,ο Κόνορ,o Bullet και όλα τα ανάπηρα γατάκια που χρειάζονται άδειασμα κύστης θα έχουν για καιρό urinary,τα χειρουργημένα θα τρώνε τροφές ενδυνάμωσης, πήραμε κλινικές τροφές για το γαστρεντερικό και 8 ζώα εξασφάλισαν τα εμβόλιά τους.

Kelly Kambaki σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα αυτά που έκανες και συνεχίζεις να κάνεις, πάντα αθόρυβα και διακριτικά!».

