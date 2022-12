Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βραζιλία, με έναν άνδρα που πέρασε πέντε ώρες σε σακούλα πτώματος, ζωντανός. Ο υπάλληλος του γραφείου τελετών ανακάλυψε μετά από ώρες ότι ο άνδρας ήταν ζωντανός και επικοινώνησε με τους οικείους του.

«Ο υπάλληλος του γραφείου κηδειών μου τηλεφώνησε και ζήτησε απεγνωσμένα να πάω εκεί, λέγοντας ότι ο αδελφός μου ήταν ζωντανός», είπε η αδερφή του άντρα για το περιστατικό, που συνέβη στα τέλη του περασμένου μήνα στο νοσοκομείο Estadual do Centro-Norte.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 62χρονος Ζοζέ Ριμπέιρο ντα Σίλβα, κηρύχθηκε νεκρός στις 29 Νοεμβρίου, με τους αξιωματούχους να αναφέρουν ως επίσημη αιτία θανάτου επιπλοκές από καρκίνο του στόματος. Το νοσοκομείο έδωσε ακόμη και την οικογένειά του πιστοποιητικό θανάτου.

Man left in body bag for 5 hours after medics mistakenly declare him dead https://t.co/A5lpRyRlV1 pic.twitter.com/BhA7U3zRMg

— New York Post (@nypost) December 5, 2022