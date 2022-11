Η ουκρανική προεδρία χαιρέτισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύσταση ειδικού δικαστηρίου, που θα εκδικάσει τα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είναι αυτό ακριβώς που προτείνουμε εδώ και καιρό», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Αντρίι Γέρμακ, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θέλει να κινηθεί προς την σύσταση τέτοιου δικαστηρίου και τη δημιουργία μηχανισμών για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία θα πληρώσει για τα εγκλήματά της και τις καταστροφές», τόνισε ο Αντρίι Γέρμακ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, την σύσταση από τα Ηνωμένα Έθνη ειδικού δικαστηρίου, που θα ερευνήσει και θα εκδικάσει εγκλήματα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022