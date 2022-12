Μπορεί ο Νεϊμάρ να βγήκε νοκ-άουτ και να παρακολουθούσε τον αγώνα της Βραζιλίας από το ξενοδοχείο, οι οπαδοί όμως εντόπισαν τον σωσία του στις εξέδρες, στη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία.

Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην αναμέτρηση με τη Σερβία. Δεν θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα πριν από τα νοκ άουτ ματς της φάσης των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο «Stadium 974» για να δουν από κοντά τη «σελεσάο» είχαν για παρέα στις εξέδρες τον σωσία του.

Ο σωσίας του 30χρονου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν δεν χάλασε χατίρι, με τις selfies να παίρνουν φωτιά στις εξέδρες.

Neymar watching from the hotel but people taking selfies with his doppelgänger 😂 #BRASUI pic.twitter.com/dQqC0YKvKf

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 28, 2022