Παρά το γεγονός ότι η απρόσμενη εμφάνιση της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ενίσχυσε τις εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι μία εν δυνάμει διάδοχος του, αναλυτές δηλώνουν ότι πρόκειται για μία σκληρή μάχη χωρίς προηγούμενο, στη δυναστεία της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας που κυριαρχείται από άντρες.

Κάθε αλλαγή στην πυραμίδα της ηγεσίας στη Βόρεια Κορέα αυξάνει την πιθανότητα ενός κενού εξουσίας ή μιας κατάρρευσης της δυναστείας των Κιμ, η οποία κυβερνά τη χώρα από την ίδρυση της το 1948.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, το όνομα της οποίας δεν έγινε γνωστό από τα κρατικά ΜΜΕ της χώρας, εμφανίστηκε σε μία δημοσιογραφική κάλυψη μιας εκτόξευσης ενός βαλλιστικού πυραύλου που έγινε το Σάββατο, παρακολουθώντας την πυροδότηση και κρατώντας το χέρι του πατέρα της, ενώ ο ίδιος επιθεωρούσε τον πύραυλο.

Το σχετικό τηλεοπτικό πλάνο ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Κιμ έχει παιδιά, προωθώντας το μήνυμα ότι η οικογένειά του είναι παρούσα για να παραμείνει στην εξουσία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αναλυτές.

Το καθεστώς έδωσε προσοχή στο μήνυμα ότι είναι πολύ νωρίς για να αποφασιστεί ότι θα μπορούσε η κόρη του Κιμ να ηγηθεί ή απλά η παρουσία της ήταν συμβολική, προκειμένου οι πολίτες της Βόρειας Κορέας να λάβουν τη διαβεβαίωση ότι τα πυρηνικά όπλα θα προστατεύσουν τα παιδιά τους και θα αποτελέσουν “μνημεία που θα περάσουν στους απογόνους μας για τις επόμενες γενεές”, όπως ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ.

