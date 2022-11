Στο Κατάρ μετέβη ο Ταγίπ Ερντογάν, με το αξίας 800 εκατ. δολαρίων αεροπλάνο του, προκειμένου να παρακολουθήσει την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Νωρίτερα, είχε δώσει εντολή για ανελέητους βομβαρδισμούς ενάντια στους Κούρδους της Συρίας.

Αίσθηση προκάλεσε μια φωτογραφία που δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο να κάθεται δίπλα στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και να τα λένε.

Τη φωτογραφία μάλιστα έσπευσε να κοινοποιήσει στα κοινωνικά δίκτυα η τουρκική προεδρία, σε ένα σαφές μήνυμα την ώρα που τα μαχητικά της Άγκυρας επιτίθεντο εναντίον βάσεων Κούρδων μαχητών στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ.

Η Τουρκία κατηγορεί Κούρδους μαχητές για τη βομβιστική επίθεση στις 13 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 80. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και το PKK και οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) έχουν αρνηθεί κάθε ανάμιξη.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν έγραψε χθες στο Twitter: «Είναι καιρός να πληρωθεί ο λογαριασμός για την Ιστικλάλ».

Türkiye has the full sovereign right to determine and eliminate any terrorist threats wherever they may come from.

Türkiye conducts its anti-terror operations within international law and will continue to do so with or without the support of its allies.

— İbrahim Kalın (@ikalin1) November 20, 2022