Για πρώτη φορά συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στη Ντόχα του Κατάρ, όπου βρίσκονται και οι δύο στο πλαίσιο της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία οι δύο άνδρες έχουν μία ζεστή χειραψία και χαμογελούν. Ακριβώς δίπλα τους βρίσκεται και ο διαμεσολαβητής της συνάντησης, που είναι ο εμίρης του Κατάρ.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.

Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 20, 2022