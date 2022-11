Έκτακτη συνεδρίαση με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι θα πραγματοποιήσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Συγκαλώ αύριο έκτακτη συνεδρίαση του Διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας με τον πρωθυπουργό @albinkurti και τον Πρόεδρο @predsednikrs», ανέφερε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ με μήνυμά του στο Twitter o επκεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs

We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022