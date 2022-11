Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων.

Τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 18-50 ετών, και ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Μανίλα. Ένας 51χρονος και μία 64χρονη διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστα αίτια λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε σπίτια της περιοχής Ναβότας. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου πέντε ώρες μέχρι να καταφέρουν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο.

WATCH: Flames continue to raze homes in a fire that started Monday afternoon along Cadorniga St., Brgy. Bagumbayan, Navotas City. The incident is currently at Task Force Alpha.

📹 Niño Manalo, Enrique Diagro/CNN Philippines pic.twitter.com/CDdtTTcRpt

— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 14, 2022