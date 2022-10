Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν κρεμαστή πεζογέφυρα που συνέδεε τις όχθες ποταμού κατέρρευσε (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters) χθες Κυριακή στην πολιτεία Γκουτζαράτ (δυτικά), δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εχουμε εντοπίσει 120 πτώματα μέχρι στιγμής. Ο απολογισμός πιθανόν θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται», τόνισε ο Π. Ντεκαβαντίγια, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Μόρμπι, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή.

Οι αρχές εκτιμούν πως 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή όταν τα καλώδιά της υποχώρησαν, καθώς έπεφτε η νύχτα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μόρμπι, πάνω από 130 άνθρωποι διασώθηκαν.

Η γέφυρα στον ποταμό Ματσού, που διαπερνά τη Μόρμπι, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την Αχμενταμπάντ, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Γκουτζαράτ, κατασκευάστηκε την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας. Μόλις είχε ανοίξει ξανά για το κοινό έπειτα από πολύμηνες εργασίες συντήρησης.

«Οι άνθρωποι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον όταν υποχώρησε η γέφυρα. Είχαν συγκεντρωθεί για τις τελετές του φεστιβάλ Ντιβάλι (σ.σ. «του φωτός»). Υπάρχουν πολλές γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας σε ινδικό μέσο ενημέρωσης.

Η κρεμαστή γέφυρα, μήκους 233 μέτρων, κατασκευάστηκε το 1880, με υλικά που μεταφέρθηκαν στην Γκουτζαράτ από την Αγγλία, σημειώνουν ινδικά ΜΜΕ.

Cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat, about 400 people fell in the river, many feared drowned

Bridge was renovated and opened just 5 days back.#Gujarat #Morbi pic.twitter.com/AHJlL3xlWE

