Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν σε ένα ποταμό στο Γκουτζαράτ στην Ινδία, όταν κατέρρευσε σήμερα μια κρεμαστή γέφυρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε αυτήν τη γέφυρα της πόλης Μόρμπι τη στιγμή της καταστροφής. Πολλοί από αυτούς έπεσαν στα νερά του ποταμού Ματσού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Zee News.

Σύμφωνα με το κανάλι IndiaToday, εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά ή πνίγηκαν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 30, ενώ ο Guardian ανεβάζει το νούμερο στους 40.

Τα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά κανάλια δείχνουν ανθρώπους να κρατιούνται από τα σίδερα και τα καλώδια της γέφυρας και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πίσω στην ξηρά ενώ διασώστες προσπαθούν να τους φτάσουν και να τους βγάλουν από το νερό.

#Breaking: A cable bridge in Morbi, Gujarat collapsed. About 400+ people are reported to have fallen into the river. Several of them are said to have drowned. pic.twitter.com/3qMZuz1X3W

— Bolega India (@bolegaindia9) October 30, 2022