Βίντεο – ντοκουμέντο από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, η πυρκαγιά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (…) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία» ανέφερε η επιτροπή.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ -ίσως σε μια έμμεση παραδοχή για ανάμειξη του Κιέβου στην υπόθεση- αποκάλεσε την έκρηξη στη γέφυρα ως «την αρχή».

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, κάθε τι κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία και οι Ρώσοι πρέπει να εκδιωχθούν από τις κατεχόμενες περιοχές» έγραψε στο Twitter ο ουκρανός αξιωματούχος.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022