Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, κάτοικοι του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ξαφνιάστηκαν όταν είδαν λευκοκίτρινες φωτεινές στήλες (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) να εμφανίζονται στον ουρανό, γράφει η ρωσική ιστοσελίδα life.

Και συνεχίζει: Οι Μοσχοβίτες, καθώς και οι κάτοικοι του Ομσκ και του Μουρμάνσκ, αντιμετώπισαν ένα παρόμοιο φαινόμενο. Οι εικόνες με τις φωτεινές στήλες αναρτήθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημοσιεύτηκαν και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Και η είδηση γι’ αυτό το φαινόμενο διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο.

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Απέπλευσε το ρωσικό υποβρύχιο που φέρει το «Οπλο της Αποκάλυψης»

Υπήρξαν πολλές εκδοχές για το τι συνέβη. Πολλοί συνέδεσαν το φαινόμενο με τη δράση κάποιου υπερόπλου ή με αντιαεροπορικούς προβολείς, άλλοι με ατμοσφαιρικά φαινόμενα, ακόμα και με εξωγήινους.

Ορισμένες άλλες ερμηνείες: φως από θερμοκήπια, στάδια, άλλα πολιτικά αντικείμενα, φως από τις εγκαταστάσεις των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων.

Θρησκευτικά και μυστικιστικά μηνύματα εμφανίστηκαν σ’ άλλες αναρτήσεις. Ενας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε παρόμοιο επεισόδιο, του οποίου έγινε μάρτυρας το 1973 όταν επισκέφθηκε το Buynaksk.

Ενας άλλος επισκέπτης στο θεματικό φόρουμ είπε ότι είδε κάτι παρόμοιο στην Κριμαία τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Αλλος συμμετέχων στη συζήτηση ανέφερε ότι το παρατηρεί αυτό κάθε χρόνο στις περιοχές Lipetsk και Voronezh.

Δύο εκδοχές, τελικά, αξιολογήθηκαν. Σύμφωνα με την πρώτη, πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που προκαλεί μια οπτική ψευδαίσθηση, σύμφωνα με τη δεύτερη, το ίχνος του όπλου λέιζερ Peresvet.

Οι μετεωρολόγοι έχουν ήδη εκφράσει την εκδοχή τους: Μερικές φορές κατά τη διάρκεια ψυχρού καιρού εμφανίζονται κάθετες στήλες φωτός που φαίνονται σαν ακτίνες προς τον ουρανό. Αυτές οι παράξενες στήλες ονομάζονται «Light Pillars» και δημιουργούνται από την αντανάκλαση του φωτός σε κρυστάλλους πάγου, εξήγησε ο ειδικός του μετεωρολογικού κέντρου «Phobos» Michael Leus.

Το φως μπορεί να προέλθει από τον Ηλιο (συνήθως σε χαμηλή προς τον ορίζοντα θέση), από τη Σελήνη ή από γήινες πηγές φωτός όπως τα φώτα του δρόμου. Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως σε πολικές περιοχές.

Η απάντηση στο λογικό ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό καθώς ακόμη δεν έχει έρθει ο χειμώνας, υπάρχει επίσης. Σύμφωνα με μετεωρολογικούς ανιχνευτές, σε ύψος ενός χιλιομέτρου η θερμοκρασία είναι ήδη κάτω από το μηδέν και ο σχηματισμός κρυστάλλων πάγου έρχεται ως φυσική συνέπεια.

Στη Μόσχα και στο Μπέλγκοροντ, το στρώμα σύννεφων διαπερνάται, και ως εκ τούτου οι κάτοικοι αυτών των πόλεων γίνονται μάρτυρες φωτεινών πυλώνων, ενώ σε περιοχές με πιο πυκνό στρώμα νεφών, το φως δεν φτάνει στη Γη. Τα ίδια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στο Ομσκ και στο Μούρμανσκ.

Πριν δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2020, τα μέσα ενημέρωσης στο Belgorod έγραψαν για φωτεινούς πυλώνες πάνω από την πόλη. Ομως σήμερα, σε σχέση με την επικαιρότητα, το φαινόμενο εμπίπτει σ’ ένα γνωστό πλαίσιο. Στις 4 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ότι στην πόλη Valuiki, της περιφέρειας Belgorod, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένα σύστημα αεράμυνας εξερράγη.

Για πρώτη φορά, το συγκρότημα Peresvet έγινε γνωστό τον Μάρτιο του 2018, όταν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, μίλησε για ένα νέο όπλο λέιζερ.

«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Απλώς δεν είναι ακόμα ώρα. Αλλά οι ειδικοί θα καταλάβουν ότι η παρουσία τέτοιων συστημάτων μάχης πολλαπλασιάζει την ικανότητα στην άμυνα της Ρωσίας», τόνισε ο ρώσος πρόεδρος. Την ίδια χρονιά, το σύστημα πήρε τ’ όνομά του από τον ήρωα Peresvet, τον ήρωα της μάχης του Kulikovo (σηματοδότησε το τέλος της μογγολικής κυριαρχίας στη μεσαιωνική Ρωσία).

Οι πληροφορίες για το σύστημα λέιζερ Peresvet εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρητες, αλλά κάτι έχει γίνει γνωστό γι’ αυτό. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο σημερινός γενικός διευθυντής της Roskosmos, Γιούρι Μπορίσοφ, σημείωσε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα λέιζερ και ευρυζωνικότητας είχαν ήδη γίνει μέρος της πραγματικότητας. Επιπλέον, το Peresvet δεν είναι πλέον καινοτομία, καθώς υπάρχουν πιο ισχυρά συστήματα.

Σήμερα, το Peresvet είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ρωσικής αεράμυνας και στοχεύει στην καταπολέμηση οπλικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιούν οπτικοηλεκτρονικές κεφαλές στο τελευταίο τμήμα της πτήσης τους, για παράδειγμα, αμερικανικούς πυραύλους κρουζ με το σύστημα καθοδήγησης TERCOM.

Το Peresvet είναι ικανό να τυφλώνει κατασκοπευτικούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά και κοντά στη Γη, καθώς και σε υψηλότερες έως και ενάμιση χιλιομέτρου. Στο The Space Review είχε αναφερθεί ότι το σύστημα σχεδιάστηκε για να «παρακολουθεί και να καθαρίζει διαστημικά σκουπίδια».

Θεωρητικά, με τη βοήθειά του είναι δυνατό να διαγραφούν τα δεδομένα που λαμβάνει ένα εχθρικό αεροσκάφος αναγνώρισης. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των εχθρικών drones.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμόυν ότι με τη βοήθεια του Peresvet είναι δυνατό να καλυφθούν οι εκτοξεύσεις πυρηνικών πυραύλων. Στα τέλη του 2019, ο Valery Gerasimov, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σημείωσε ότι το καθήκον του Peresvet ήταν να «καλύπτει τις κινήσεις» των κινητών πυραυλικών συστημάτων.

Ωστόσο, το ζήτημα της δυνατότητας χρήσης του συγκροτήματος Peresvet σε συνθήκες κακής ορατότητας παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει η υπόθεση ότι η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το The Space Review, από το 2020, τα Peresvets βρίσκονταν στις βάσεις της 14ης Μεραρχίας Πυραύλων στο Yoshkar-Ola, της 35ης Μεραρχίας Πυραύλων στην επικράτεια Altai της Σιβηρίας, στην 39η Μεραρχία Πυραύλων στο Νοβοσιμπίρσκ, και επίσης στην 54η Μεραρχία Πυραύλων στο Τέικοβο της Περιφέρειας Ιβάνοβο.

Το Space Review σημείωνε ότι όλη η συζήτηση για τα ρωσικά λέιζερ δεν είναι σίγουρα μπλόφα ή «κινούμενα σχέδια» και έχει τεκμηριωθεί. Επιπλέον, εκτός από το Peresvet, υπάρχει το σύστημα αέρος λέιζερ Sokol-Eshelon και το επίγειο σταθερό σύστημα λέιζερ Kalina.

«Φαίνεται ότι η χώρα αναπτύσσει μια αντιδιαστημική ικανότητα που δεν έχει σύγκριση σε κανένα άλλο κράτος. Μια σειρά από αντιδορυφορικά συστήματα μπορεί να θεωρηθούν αποτρεπτικά για την αυξανόμενη διαστημική ικανότητα των ΗΠΑ », δήλωσε ο Bart Hendrix, ρώσος ειδικός στη διαστημική τεχνολογία και συνεργάτης του The Space Review.

Ενα άλλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του συστήματος Peresvet κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία (όπως χαρακτηρίζεται στη Ρωσία η εισβολή). Ο επικεφαλής της Roskosmos, Γιούρι Μπορίσοφ, σημείωσε ότι το σύμπλεγμα λέιζερ Zadira συμμετείχε στην ειδική επιχείρηση, η οποία βοηθά στην κατάρριψη εχθρικών drones σε απόσταση έως και πέντε χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς μετεωρολόγους, οι στήλες λευκοκίτρινου φωτός που φαίνονται κοντά στο Μπέλγκοροντ και τη Μόσχα δεν πρέπει να συνδέονται με το έργο του Περεσβέτ. Τουλάχιστον, όχι ακόμα. Μαζί με τον πύραυλο Burevestnik, το πυρηνικό υποβρύχιο Belgorod και την πυρηνική τορπίλη Poseidon, το Peresvet συνιστά μια υπενθύμιση στη Δύση ότι πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει εντελώς ανεπιθύμητες συνέπειες.

Αυτή η ιστορία με τους πυλώνες φωτός θα μπορούσε να είχε τελειώσει, αλλά το υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις, την ίδια μέρα που εμφανίστηκαν οι οπτικές ψευδαισθήσεις πάνω από το Μπέλγκοροντ και τη Μόσχα, διεξήγαγαν πειράματα με ξένους δορυφόρους. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη αντιμετώπισης της κυριαρχίας των κατασκοπευτικών δορυφόρων.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περισσότεροι από 70 στρατιωτικοί και περισσότεροι από 200 πολιτικοί δορυφόροι εργάζονται για να αναγνωρίσουν τη θέση των μονάδων μας », δήλωσε ο ρώσος υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο, ορισμένες πηγές, που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αναφέρουν ότι το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε δυσκολίες και μάλιστα πανικοβλήθηκε. Σε περιοχές που καλύπτονται από φως πάνω από το Μπέλγκοροντ, το Ομσκ, τη Μόσχα και το Μούρμανσκ, οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι των ΗΠΑ και της συμμαχίας έχασαν τον οπτικό έλεγχο του 50% των αντικειμένων, σύμφωνα με μια πηγή.

Μια άλλη αμερικανική ανώνυμη πηγή επιβεβαίωσε την πληροφορία, η οποία μεταδόθηκε αμέσως από πολλά μέσα ενημέρωσης.

«Τώρα, στα αχανή εδάφη της Ρωσίας, δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στη Γη ή, το πιο σημαντικό, τι κινείται εκεί και πού. Δεν βλέπουμε αν οι καταπακτές των σιλό πυραύλων τους είναι ανοιχτές, δεν ξέρουμε αν υπάρχει μεταφορά τακτικών πυρηνικών όπλων», σημείωνε η ανώνυμη πηγή.

