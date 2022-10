Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και μια μαθήτρια, σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο πρατήριο καυσίμων στη βορειοδυτική Ιρλανδία, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία σήμερα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ευθύνεται ένα «τραγικό ατύχημα».

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) σε πρατήριο καυσίμων στα όρια του χωριού Κρίσλα.

Our thoughts are with the community of Creeslough in Donegal after this tragic event today. Our Civil Defence volunteers are assisting the emergency services tonight with this rescue operation #volunteers #civildefence @donegalcouncil #creeslough pic.twitter.com/HRp9pebONk

— Civil Defence IRL (@CivilDefenceIRL) October 8, 2022