Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε πρατήριο καυσίμων στην κομητεία Ντονεγκάλ αυξήθηκε σε επτά, με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να συνεχίζεται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιρλανδική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3 μμ τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) σε πρατήριο καυσίμων στα όρια του χωριού Κρίσλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οκτώ ακόμα άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Η αστυνομία δεν διατυπώνει καμιά υπόθεση δημόσια για τα αίτια της καταστροφής.

Video footage shows the aftermath of an explosion at a service station in Donegal, Ireland as several people are confirmed dead.

