Από τον Φεβρουάριο του 2021, στο σωφρονιστικό σύστημα του Ισημερινού έχουν διαπραχθεί οκτώ σφαγές σε επεισόδια μεταξύ εγκλείστων. Συνολικά, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 400 (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ξέσπασαν «νέες συγκρούσεις» στη φυλακή στην περιφέρεια της πόλης Λατακούνγκα, κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κίτο, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI).

Ακόμη έντεκα φυλακισμένοι τραυματίστηκαν χθες το πρωί, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτοπάξι, ο Οσβάλντο Κορονέλ.

Σύμφωνα με τη SNAI, ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις στην πτέρυγα μέσης ασφαλείας της φυλακής και το σωφρονιστικό προσωπικό απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

❗️A clash between inmates armed with guns and knives inside the Latacunga prison in central Ecuador on Monday left at least 15 people dead and 20 injured. #riot #prison 📍 #Latacunga #Cotopaxi #CPLCotopaxi #newsupdate #icr360

Στη φυλακή υπ’ αριθμόν 1 στα όρια της Λατακούνγκα βρίσκονται κάπου 4.300 κρατούμενοι. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Προχθές Δευτέρα δεκαπέντε φυλακισμένοι σκοτώθηκαν και άλλοι 33 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις με μαχαίρια και πυροβόλα όπλα, που για ακόμη μια φορά σημαδεύτηκαν από βαρβαρότητες και ακρωτηριασμούς θυμάτων.

Σύμφωνα με στέλεχος της SNAI, φερόμενος ως αρχηγός συμμορίας και ομάδας εγκλείστων, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Πατρόν», είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

«Είναι πολύ λυπηρό αυτό που θα πω, αλλά τα περισσότερα πτώματα διαμελίστηκαν», είπε ο Φράγκλιν Ποβέδα, τοπικός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τις αρχές, στις συγκρούσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μαχαίρια.

Κάπου 600 αστυνομικοί και στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν προχθές Δευτέρα για να ενισχύσουν τους φύλακες για να ανακτηθεί ο έλεγχος του κέντρου κράτησης.

#Cotopaxi #Ecuador🇪🇨- Inmates seen attempting to escape at the #CPLCotopaxi No. 1. prison in #Latacunga as rioting brakes out, police tactical teams from the National Police and the Armed Forces responding according to SNAI (🎥@magacastal) pic.twitter.com/epbS3gzgvw

— CyclistAnons (@CyclistAnons) October 4, 2022