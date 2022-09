Τον Νοέμβριο έρχονται τελικά στην Ελλάδα οι εκπρόσωποι των μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων που επρόκειτο να επισκεφθούν τη χώρα μας προ τριετίας, αλλά δεν το έκαναν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη και έβαλε στον «πάγο» τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ωστόσο, είχαν προηγηθεί προχωρημένες συζητήσεις για την πιθανή διοργάνωση προγραμμάτων κοινών πτυχίων μεταξύ ελληνικών και πανεπιστημίων των ΗΠΑ αλλά και ευρύτερων συνεργασιών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Ηδη, άλλωστε, υπάρχει το προηγούμενο της συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια που έχει ως στόχο τη διοργάνωση ενός προγράμματος σπουδών που θα καταλήγει στην απόδοση κοινών τίτλων σπουδών από τα δύο ιδρύματα. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της οργάνωσής του, ώστε να επιλεγούν στη συνέχεια οι πρώτοι φοιτητές και φοιτήτριες που θα φοιτήσουν σε αυτό.

Η αντιπροσωπεία των μεγαλύτερων αμερικανικών πανεπιστημίων που δεν ήρθε προ τριετίας στη χώρα μας, λοιπόν, αναμένεται να το πράξει τον Νοέμβριο και μεταξύ άλλων θα έχει συναντήσεις με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ. Ο αριθμός των ιδρυμάτων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που έχουν δείξει ενδιαφέρον για συνεργασία με αντίστοιχα ελληνικά, μάλιστα, αυξήθηκε, και πλέον αναμένονται στη χώρα μας οι εκπρόσωποι περίπου 30.

Ανάμεσα στα πανεπιστήμια αυτά δε είναι και κάποια που ανήκουν στη λεγόμενη «Ivy League» (που μπορεί να ξεκίνησε ως αθλητική ένωση μεταξύ κορυφαίων ανωτάτων ιδρυμάτων των ΗΠΑ, αλλά πλέον χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή αριστεία, την επιλεκτικότητα της αποδοχής των μελών τους και το κοινωνικό κύρος που τα χαρακτηρίζει κ.λπ.). Πρόκειται, βέβαια, για τα πανεπιστήμια Harvard, Yale, Princeton, Pennsylvania, Cornell κ.ά.

Διοργάνωση προπτυχιακών

Από την πλευρά τους τα ελληνικά πανεπιστήμια ήδη προσπαθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα να έρθουν θεσμικά κοντά με τα ανώτατα ιδρύματα άλλων χωρών, προχωρώντας στη διοργάνωση προπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα. Αυτή η δυνατότητα, εξάλλου, είναι απαραίτητη και θα λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας με τα ανώτατα ιδρύματα των ΗΠΑ. Οι σκέψεις αυτές, πάντως, δεν αφορούν μόνο τις ΗΠΑ, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις και με πανεπιστήμια της Κίνας, ενώ επιδιώκονται επαφές και με άλλες χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, ώστε να αναδειχθεί η χώρα μας σε εκπαιδευτικό και επιστημονικό κόμβο και κέντρο ενδιαφέροντος για τους νέους επιστήμονες.

Οι εκπρόσωποι των 30 αμερικανικών ΑΕΙ αναμένονται στη χώρα μας στις 5 Νοεμβρίου, ημερομηνία που «κλείδωσε» μετά από εντατικές επαφές που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για τη μαζικότερη «επίσκεψη» αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα – παρότι πολλά από αυτά διοργανώνουν ήδη κάθε χρόνο θερινά προγράμματα στη χώρα μας, χωρίς όμως να συνεργάζονται με ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά από ενδιαφέρον.

Με τις συζητήσεις που ξεκινούν διά ζώσης τον Νοέμβριο, πάντως, το επιστημονικό ενδιαφέρον αυτό αναμένεται να αποκτήσει «ρίζες» και μορφή επίσημης συνεργασίας. Τα προηγούμενα χρόνια (και πριν από την πανδημία), άλλωστε, τμήματα από έξι αμερικανικά πανεπιστήμια είχαν επίσης… μετακομίσει στην Ελλάδα για τα καλοκαιρινά μαθήματά τους (Columbia, Dartmouth, William and Mary, Michigan State, Rutgers, University of Washington), ενώ στο Ναύπλιο λειτουργεί, όπως είναι γνωστό, και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Η λίστα

Φέτος τον Νοέμβριο τα πανεπιστήμια που θα στείλουν αντιπροσωπείες τους στη χώρα μας θα είναι τα: Yale, Columbia, Harvard, Indiana University, Johns Hopkins, George Mason, California Polytechnic State University, Carnegie Mellon University, Joliet Junior College, Michigan State University, Lehigh, Ohio Northern University, Princeton, Roger Williams, Rutgers University, Stockton, Tufts, University of Alabama, University of California, Berkeley, University of Cincinnati, University of Delaware, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, University of South Alabama, University of Southern California, Viterbi School of Engineering, University of Texas-Health Science Center, Wayne State, Widener University, William & Mary, York College of Pennsylvania.

Μάλιστα, η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσημη υποδοχή των αντιπροσωπειών, παρουσία και του Πρωθυπουργού και φυσικά της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και της Συνόδου Πρυτάνεων. Ο ενεργός ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλωστε, καταδεικνύει τη βαρύτητα που προσδίδει το κυβερνητικό επιτελείο στο όλο εγχείρημα που αν ευοδωθεί αναμένεται να αλλάξει το επίπεδο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Εκτός, λοιπόν, από την ανταλλαγή απόψεων σε εκπαιδευτικά ζητήματα και τη θεμελίωση των συνεργασιών σε θέματα κοινών προγραμμάτων σπουδών, από ελληνικής πλευράς αναμένεται να επιδιωχθεί η διεύρυνση και εδραίωση της διοργάνωσης θερινών προγραμμάτων στη χώρα μας, καθώς και η ανταλλαγή δυναμικού και τεχνογνωσίας.

Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε πως και στις Ανθρωπιστικές Σπουδές η Ελλάδα παραμένει ένα αστέρι που λάμπει στον ακαδημαϊκό ορίζοντα, με πολλά μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού να επισκέπτονται συχνά τη χώρα, τοποθετώντας σιγά-σιγά μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους εδώ και επιδιώκοντας να αποκτήσουν πιο στενές επαφές με τα ανώτατα ιδρύματά της.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»