Με μεγάλη θλίψη η Ουκρανία αποχαιρετά τον διακεκριμένο χορευτή μπαλέτου, Ολεξάντρ Σαποβάλ, που έχασε τη ζωή του πολεμώντας στην πρώτη γραμμή εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Ο 47χρονος καλλιτέχνης τιμήθηκε σήμερα, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, σε μια ξεχωριστή τελετή στην Εθνική Όπερα της χώρας του.

Ο χορευτής σκοτώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου από την έκρηξη ρωσικού όλμου στην ανατολική Ουκρανία.

Η Εθνική Όπερα τον χαρακτήρισε «θαρραλέο ρομαντικό» και «γενναίο μαχητή».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στη τελετή ήταν στρατιώτες από την μονάδα του Σαποβάλ και μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας του Κιέβου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον προθάλαμο του κτιρίου της Όπερας για να αποθέσουν λουλούδια στο φέρετρό του προτού αυτό τυλιχθεί με την εθνική σημαία της Ουκρανίας.

Ο 47χρονος Σαποβάλ, είχε αποσυρθεί από μια μακρόχρονη καριέρα ως χορευτής της Εθνικής Όπερας τον περασμένο χρόνο και είχε αρχίσει να διδάσκει στο Κίεβο προτού ενταχθεί στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του για την υπεράσπιση της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Αργότερα πήγε να πολεμήσει στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπου διεξάγονται μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες.

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House.

He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east.

While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr

— James Waterhouse (@JamWaterhouse) September 17, 2022