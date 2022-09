Ενας «ομαδικός τάφος» (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) ανακαλύφθηκε στο Ιζιούμ, την πόλη που ανακατέλαβε προ ημερών ο ουκρανικός στρατός από τους ρώσους εισβολείς στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Ο κόσμος να μάθει»

«Θέλουμε ο κόσμος να μάθει τι έχει προκαλέσει η ρωσική κατοχή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών που θάφτηκαν εκεί ή τα αίτια του θανάτου τους.

Εχει ξεκινήσει έρευνα, «αναμένουμε περισσότερες επαληθευμένες πληροφορίες αύριο (σ.σ. σήμερα), συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

#Bucha in #Izyum.

The police discovered a mass burial of 440 bodies!!!..

Russians killed them all. This is genocide in 21st century. So much pain.

Friends, I ask to copy this message and share in all possible languages.#RussiaIsATerroristState #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/nuyogeH2zB — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) September 15, 2022

Νωρίτερα, αξιωματούχος της ουκρανικής αστυνομίας, ο Σερχίι Μποτβίνοφ δήλωσε στο Sky News ότι ανακαλύφθηκε ένας χώρος ομαδικής ταφής περίπου 440 ανθρώπων στο Ιζιούμ.

Ορισμένα από τα θύματα πυροβολήθηκαν, άλλα σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς, υποστήριξε.

440 bodies were just found in a mass grave in Izyum. This is why Ukraine must win. This is why Ukraine cannot accept peace until every square-kilometer of Ukraine is liberated from tyrannical occupation.#Ukraine #Izyum #UkraineRussiaWar #micronations #Kharkiv pic.twitter.com/wNdKbJnPSC — 🟢🟡Chernotskya MFA | #StandWithUkraine (@Chernotskya) September 15, 2022

Σύμβολα φρικαλεοτήτων

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι συνέκρινε το Ιζιούμ με την Μπούτσα και τη Μαριούπολη, πόλεις που έγιναν σύμβολα των φρικαλεοτήτων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

400 graves of innocent Ukrainians who died at the hands of #Russia. This is what the occupants left behind in #Izyum. More on this tomorrow #CivilianCasualties pic.twitter.com/XJo6UHuYcF — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) September 15, 2022

Ο ρωσικός στρατός σκορπά παντού θάνατο στο πέρασμά του και πρέπει να λογοδοτήσει, τόνισε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας: «Ο κόσμος πρέπει πραγματικά να καταστήσει υπεύθυνη τη Ρωσία για αυτόν τον πόλεμο. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό».

