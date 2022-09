Ο κακός χαμός έχει σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στο Βερολίνο μετά από ένα βίντεο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και έγινε viral, στο οποίο φαίνεται ένας αστυνομικός να κάνει ρατσιστικά σχόλια και να ασκεί βία την ώρα που συλλαμβάνει έναν πατέρα μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά του.

Στο βίντεο, το οποίο ανάρτησε στα social media ένας δικηγόρος, φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ρίξει στο πάτωμα έναν άνδρα μέσα στο σπίτι του στο Βερολίνο ενώ τα παιδιά του κλαίνε και η σύζυγός του παρακαλεί τους ένστολους να μην τον χτυπήσουν.

Ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει στη γυναίκα: «Αυτή είναι η πατρίδα μου και εσύ είσαι φιλοξενούμενη εδώ». Λίγο αργότερα στο βίντεο, ο αστυνομικός λέει στην οικογένεια των μεταναστών: «Είστε στη χώρα μου. Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε όπως ορίζουν οι νόμοι».

Συνεχίζοντας τις απειλές, όπως γράφει το πρακτορείο Anadolu, ο αστυνομικός λέει στη γυναίκα: «βγάλε τον σκασμό. Μη με αγγίξεις ξανά αλλιώς θα σε πάω στη φυλακή».

Ο βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Φεράτ Κοτσάκ μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και σχολίασε: «Ρατσισμός στην αστυνομία του Βερολίνου».

• German police accused of racism after arrest video goes viral

• Video shows police officer using excessive force, making racist remarks while arresting father in front of terrified children https://t.co/H4Zfc5NIvA pic.twitter.com/IqygjEnV3f

