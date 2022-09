Μήνυση – μαμούθ σε βάρος του ανιψιού του κατέθεσε ο Ρίκι Μάρτιν. Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για τον γνωστό τραγουδιστή, καθώς ο 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες, γιος της αδελφής του, τον κατηγόρησε για αιμομιξία αλλά και για ψυχική και σωματική κακοποίηση.

Κατά του 50χρονου εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα, τα οποία στα τέλη του Ιουλίου ανεστάλησαν ενώ ο ανιψιός του Ρίκι Μάρτιν απέσυρε τις καταγγελίες σε βάρος του.

Την Τετάρτη (8/9) ο «βασιλιάς της λάτιν ποπ» πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του 21χρονου, για εκβιασμό, κακόβουλη δίωξη και οικονομική ζημιά.

Σύμφωνα με το TMZ, ο νεαρός δεν έχει σταματήσει να παρενοχλεί τον τραγουδιστή και να του στέλνει διάφορα μηνύματα στο Instagram, απειλώντας τον ότι θα «δολοφονήσει τη φήμη και την ακεραιότητά του αν δεν του δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό».

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο του Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο αναφέρεται ότι η φήμη του 50χρονου τραγουδιστή έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.

