Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πως ο ανιψιός του Ρίκι Μάρτιν, τον κατηγορεί για αιμομιξία.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες, γιος της αδερφής του τραγουδιστή, ισχυρίζεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον θείο του και τον καταγγέλλει για ψυχική και σωματική κακοποίηση, γεγονός που εάν αποδειχθεί αληθές, ο 50χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 50 έτη.

Ο μικρότερος και ετεροθαλής αδερφός του Ρίκι Μάρτιν, Έρικ, πήρε θέση για όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες για την οικογένειά του.

Μέσα από ένα live στο Facebook, τόνισε πως δεν θεωρεί τον ποπ σταρ ικανό για την ανάρμοστη συμπεριφορά που του καταλογίζεται και παράλληλα ανέφερε ότι ο ανιψιός του έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Αυτό για το οποίο μιλάω είναι οι εμπειρίες μου, οι οικογενειακές μου εμπειρίες. Δεν νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αδερφός μου είναι ικανός για κάτι τέτοιο», σημείωσε επίσης.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Έρικ ομολόγησε ότι ο Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες τον έχει αποκλείσει από το Facebook ενώ δεν έχει καμία επικοινωνία ούτε στο τηλέφωνο και αποκάλυψε ότι ο 21χρονος έχει βλάψει κι άλλα άτομα της οικογένειας.

Μάλιστα, τόνισε ότι εκκρεμεί και ένα δικαστήριο εις βάρος του από μία γυναίκα, την οποία απειλούσε πως θα σκοτώσει.

«Πολλές προσευχές για τον αδελφό μου, πολλές προσευχές για τον ανιψιό μου, πολλές προσευχές για την οικογένειά μου», κατέληξε ο Έρικ Μάρτιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του Ρίκι Μάρτιν στο Πουέρτο Ρίκο για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μέχρι πρότινος το όνομα του καταγγέλλοντα παρέμενε άγνωστο, με τον τραγουδιστή να αρνείται την όποια κατηγορία.

Ο τραγουδιστής κατηγορείται πως «άσκησε σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις» στον γιο της αδερφής του, Βανέσας, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σχέσης που ο 21χρονος ισχυρίζεται πως διατηρούσε με τον θείο του, η οποία μάλιστα έληξε πριν δύο μήνες. Εκπρόσωπος του Μάρτιν, είχε αποκαλέσει τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης «εντελώς ψευδείς και κατασκευασμένες» σε δηλώσεις του στο «People», νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 50χρονος σταρ, ο οποίος εθεάθη στο Λος Άντζελες την Παρασκευή στα γυρίσματα της νέας μίνι σειράς που πρωταγωνιστεί, κλήθηκε να παρευρεθεί στο δικαστήριο του Πουέρτο Ρίκο στις 21 Ιουλίου, για τη δίκη του.

Η νομική ομάδα του ποπ σταρ ανέφερε στην «Daily Mail» ότι ο ανιψιός του Μάρτιν παλεύει με βαθιά ψυχικά προβλήματα και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του και τους χαρακτήρισε «αηδιαστικούς».

