Εγκάρδια συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στον βρετανικό λαό, εκφράζει για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτησή της στο Twitter.

Η βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τονίζει ότι υπήρξε πραγματικός πυλώνας της χώρας της και έχει ανταμειφθεί με αγάπη και σεβασμό. «Θα λείψει» καταλήγει στην ανάρτησή της.

Queen Elizabeth’s reign has marked the modern history of the 🇬🇧. She has been a true pillar of her country and has been rewarded with love and respect. My heartfelt condolences to her family and the British people. She will be missed. @RoyalFamily pic.twitter.com/RLWFy7o1eM

