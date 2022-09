Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι βαθύτατα λυπημένος για τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά» έγραψε στα αγγλικά στο twitter ο κ. Μητσοτάκης.

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. The duty, service, and dedication she demonstrated throughout her reign was not just exemplary but extraordinary.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 8, 2022