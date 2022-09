Ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε περισσότερους από 3.000 τόνους αραβοσίτου από την Ουκρανία ρυμουλκήθηκε για να αγκυροβολήσει στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αφού προσάραξε για λίγη ώρα κλείνοντας τα Στενά.

Όπως ανέφερε η ναυτιλιακή υπηρεσία, πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό στο πλαίσιο εξαγωγής με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών.

Άνοιξε εκ νέου η κυκλοφορία

Το τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ανέφερε ότι η κυκλοφορία στα στενά του Βοσπόρου άνοιξε εκ νέου μετά τη διακοπή λόγω της προσάραξης του μήκους 173 μέτρων Lady Zehma λόγω βλάβης του πηδαλίου κατά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης ώρα Ελλάδος.

Το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca είπε ότι η επιχείρηση ρυμούλκησης και διάσωσης του Lady Zehma ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και έριξε άγκυρα στην περιοχή αγκυροβόλησης του νότιου Βοσπόρου στις 2.30 το πρωί της Παρασκευής.

Κανείς δεν τραυματίστηκε

Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη διάρκεια της προσάραξης, η πλώρη του πλοίου βρισκόταν περίπου 150 μέτρα από την ακτή στην πολυσύχναστη γειτονιά Μπεμπέκ, σύμφωνα με έναν μάρτυρα και τα στοιχεία της Refinitiv Eikon.

#Türkiye– Ship Lady Zehma whistled & dived into Bebek Bay in #Bosphorus and ran aground.

The cargo ship, which had a rudder failure while cruising from Ukraine to Istanbul, ran aground 40 meters from Bebek Bay in Istanbul Strait after drifting for meters in the Bosphorus#Turkey pic.twitter.com/Rn6Mj6flts — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 1, 2022

Τα ναυτιλιακά δεδομένα έδειξαν ότι το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στη θάλασσα του Μαρμαρά, λίγο έξω από τις ακτές της Κωνσταντινούπολης, το πρωί της Παρασκευής.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μειώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου και τον αποκλεισμό των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα, ανεβάζοντας τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων και προκαλώντας φόβους για ελλείψεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τρία λιμάνια ξεμπλοκαρίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου από τη Μόσχα και το Κίεβο και με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Άγκυρας.

Το Κοινό Κέντρο Συντονισμού (JCC) που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη – το οποίο επιβλέπει τη συμφωνία και περιλαμβάνει αξιωματούχους του ΟΗΕ, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας – είπε στο Reuters ότι το πλοίο «προσάραξε κατά το πέρασμά του από το στενό» και μια επιχείρηση επείγουσας επιβίβασης είχε διεξαχθεί από την Τουρκία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το JCC δήλωσε ότι το Lady Zehma αφέθηκε να αναχωρήσει από το λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας για τη Ραβέννα της Ιταλίας, με 3.000 τόνους καλαμποκιού. Η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca της Τουρκίας είπε ότι περιείχε 30.274 τόνους καλαμποκιού.

Ως την Τετάρτη περίπου 1,55 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και άλλων τροφίμων είχαν εξαχθεί από την Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ είχαν επιτραπεί 139 εισερχόμενα και εξερχόμενα ταξίδια, ανέφερε η JCC.

Τέτοια περιστατικά είναι σπάνια στον Βόσπορο, που χωρίζει τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μεσόγειο.