Το τουρκικό σκάφος Yakamoz που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και φέρει το έμβλημα της τουρκικής προεδρίας καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου και η ύπαρξή του έγινε γνωστή πριν τέσσερα χρόνια.

Ο Γιορούκ Ισίκ, γεωπολιτικός αναλυτής με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος διευθύνει το Παρατηρητήριο του Βοσπόρου και παρακολουθεί την κίνηση στα Στενά, εντόπισε το γιοτ και ανάρτησε φωτογραφίες του στο Twitter.

«Το πρώην βοηθητικό Yakamoz Y68 του Τουρκικού Ναυτικού, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τουρκική Προεδρία το 2019 και ανακαινίστηκε, το τουρκικό προεδρικό γιοτ χωρίς ορατό όνομα (ακόμα Yakamoz;) αλλά με το επίσημο έμβλημα του προέδρου, διέσχισε τον Βόσπορο» έγραψε ο Γιορούκ Ισίκ στην ανάρτησή του.

Formerly Turkish Navy’s auxiliary Yakamoz Y68, then transferred to Turkish Presidency in 2019 and refitted, Turkish Presidential yacht with no visible name (still Yakamoz ?) but with official seal of the president, transited Bosphorus. pic.twitter.com/BromOIDTG6

— Yörük Işık (@YorukIsik) August 21, 2022