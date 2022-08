Διανύουμε την εποχή της ντομάτας και η Εμινέ Ερντογάν, σύζυγος του προέδρου της Τουρκίας, κατέβηκε στα χωράφια για να μαζέψει ντομάτες και να τις κάνει πολτό για τον χειμώνα.

Η συγκομιδή έγινε στο Αγιάς της Αγκυρας, περιοχή διάσημη για την ποιότητα της ντομάτας που παράγει.

«Η Πρώτη Κυρία Ερντογάν μαζεύει ντομάτες με αγρότισσες στην περιοχή Αγιάς της Αγκυρας» αναφέρει η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στο Twitter.

