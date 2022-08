Σύμβολο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Άγκυρας στη Μεσόγειο χαρακτήρισε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι πιστεύει πως θα υπάρξουν περισσότερα καλά νέα μετά την ανακάλυψη 540 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Türkiye’s 4th drill ship Abdulhamid Han is symbol of will to defend country’s interests in Mediterranean: President Erdogan

