Θέμα και εδώ και στη Βρετανία έχουν γίνει οι διακοπές του Μπόρις Τζόνσον, παρά το γεγονός πως ο ίδιος έχει επισκεφτεί πολλάκις τη χώρα μας.

Ο Βρετανός απερχόμενος πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, παρόλο που του απομένουν μόλις τρεις εβδομάδες στον πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας.

Το γεγονός ότι διακοπάρει αδιαφορώντας για τη τύχη της Βρετανίας δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Βρετανικό Τύπο.

Φωτογραφίες τόσο από την επίσκεψη του σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Μάκρη και από ταβέρνα στην Κάρυστο δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα «DailyMail», ενώ ακολούθησε και βίντεο δίπλα από τη θάλασσα.

Ο Μπράντον Λιούις, ανώτερος βουλευτής των Συντηρητικών, υπερασπίστηκε την απόφαση του πρωθυπουργού να κάνει «δεύτερες διακοπές», μετά το πρώτο του διάλειμμα στη Σλοβενία που χαρακτηρίστηκε και ως ταξίδι του μέλιτος.

«Ακόμα και όταν δεν είσαι στο γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ εργάζεσαι» , είπε στο LBC ο Μπράντον Λιούις, ο οποίος ήταν γραμματέας της Βόρειας Ιρλανδίας πριν παραιτηθεί τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος είπε: «Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, φαίνεται να έχει μικρή διαφορά εάν ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο γραφείο ή σε διακοπές. Όλα είναι μόνο ένα μεγάλο πάρτι για τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ η χώρα αγωνίζεται να πληρώσει τους λογαριασμούς της, από την ακρίβεια».

Φορτηγά μεταφορικής εταιρείας ανέλαβαν ήδη τη μετακόμιση του Μπόρις Τζόνσον, από την πρωθυπουργική κατοικία του Λονδίνου.

Ο Μπόρις Τζόνσον που παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, των Συντηρητικών, και από την πρωθυπουργία στις 7 Ιουλίου, σκοπεύει να μετακομίσει με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του στο νότιο Λονδίνο και συγκεκριμένα, στο Ντάλγουιτς Βίλατζ.

Στην ίδια περιοχή είχε μετακομίσει και η Μάργκαρετ Θάτσερ με τον σύζυγό της, όταν αποχώρησε και εκείνη από την πρωθυπουργία, το 1990.

