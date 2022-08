Πανικός επικράτησε σε πολυκατάστημα στη Σανγκάη, όταν οι υγειονομικές αρχές της πόλης διέταξαν να μπει λουκέτο (με τους πολίτες μέσα) μετά τον εντοπισμό στενής επαφής ενός κρούσματος Covid-19.

Φυσικά viral έγιναν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έδειχναν πελάτες να φωνάζουν και να σπρώχνονται μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να φύγουν από το κτίριο πριν κλείσουν οι πόρτες.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz

— Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK) August 14, 2022