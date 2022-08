Κόσμος

Το Κρεμλίνο ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία

Το Institute for the Study of War παραθέτει στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών του ουκρανικού στρατού που δείχνουν τις προθέσεις του Κρεμλίνου