Ένα πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στην κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα, το βράδυ του Σαββάτου στο Κολόμπο, βάζοντας φωτιά, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού, Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Sri Lanka PM’s private residence has been set on fire by protesters in Colombo. #SriLanka #SriLankaProtests #SriLankaEconomicCrisis #SriLankan pic.twitter.com/olwEPzfGSB

Την οργή των διαδηλωτών δεν ήταν ικανή να σταματήσει, όπως φαίνεται, ούτε η ανακοίνωση του πρωθυπουργού, ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί, προκειμένου να δρομολογηθεί ο σχηματισμός πολυκομματικής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, να φυγαδευτεί το Σάββατο από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές, σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Incredible scenes emerging from 🇱🇰Sri Lanka🇱🇰 at the moment when the Presidential compound was stormed.

Maybe just maybe starving people and leaving them with no fuel or hope won’t get ‘the elites’ the response they think. pic.twitter.com/ytS0d1fjlb

— UNN (@UnityNewsNet) July 9, 2022