Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, φυγαδεύτηκε σήμερα, Σάββατο, από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές, σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συνοικία του Κολόμπο, όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου και διαλύοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας μέχρι να φτάσουν στην οικία του.

Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα, αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει το οργισμένο πλήθος από το να περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνουν μια λαοθάλασσα να έχει κυκλώσει το σπίτι του προέδρου της Σρι Λάνκα, αλλά και τη στιγμή που κάνουν την έφοδο.

Αμέσως μετά, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να… κάνουν μπανάκι στην πισίνα του προέδρου, ενώ άλλοι φαίνεται να κάθονται στον κήπο και να χαλαρώνουν.

Presidential Palace in Sri Lanka peacefully stormed ⭐️

President pictured fleeing country with suitcases ⭐️

People take a dip in his swimming pool afterwards 😎

All we can say to these brave people in Sri Lanka is 👏👏👏 pic.twitter.com/NIRCQ4w7fA

— UNN (@UnityNewsNet) July 9, 2022