Τις συνέπειες από την κρίση ζει η Σρι Λάνκα, η οποία είναι η πρώτη χώρα που δηλώνει ότι έχει πλέον βενζίνη μόνο για μία ημέρα, ενώ αντιμετωπίζει και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο νέος πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η χώρα που έχει πληγεί από την κρίση βιώνει την τελευταία με βενζίνη, καθώς ο υπουργός Ενέργειας της χώρας είπε στους πολίτες να μην συμμετάσχουν στις μεγάλες ουρές για καύσιμα.

Ο Ranil Wickremesinghe, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός την περασμένη Πέμπτη, είπε επίσης σε διάγγελμά του ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως 75 εκατομμύρια δολάρια σε συνάλλαγμα για να πληρώσει για βασικές εισαγωγές αγαθών.

Hungry people in Sri Lanka hunt for politicians and journalists while the police are forced to retreat. pic.twitter.com/TVAihv5XYN

