Την ώρα που οι ηγέτες της G7 δήλωσαν την στήριξή τους στην Ουκρανία και λίγο μετά το μήνυμα Ζελένσκι που ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος πριν το χειμώνα, το κλίμα… ελάφρυνε κατά πολύ φτάνοντας στο σημείο… τρολαρίσματος.

Ποιος τρόλαρε ποιον; Οι ηγέτες της G7 τον Πούτιν.

Ειδικότερα, οι ηγέτες των ισχυρότερων κρατών αποφάσισαν να «τρολάρουν» μια φωτογράφιση του Πούτιν, ημίγυμνου πάνω σε άλογο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, όταν ήρθε η ώρα να βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία οι ηγέτες σκέφτηκαν αν θα ήταν σκόπιμο να ξεγυμνωθούν από την μέση και πάνω, όπως είχε κάνει προ δεκαετίας ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Κρατάμε τα σακάκια; Βγάζουμε τα σακάκια; Βγάζουμε το παλτό μας;», αναρωτήθηκε πρώτος απ’ όλους ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, όταν οι G7 κάθισαν στο τραπέζι για το γεύμα των ηγετών στο κάστρο Elmau της Βαυαρίας, όπου ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής της G7.

«Να πάρουμε πόζα πάνω σε άλογο χωρίς σέλα, δείχνοντας το στήθος μας», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό, αναφερόμενος στην περίφημη φωτογράφιση του Πούτιν το 2009 να ιππεύει χωρίς πουκάμισο πάνω σε ένα άλογο.

«Να βγάλουμε τα ρούχα μας; Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε πιο σκληροί από τον Πούτιν», συνέχισε ο Τζόνσον. «Ας κάνουμε ιππασία ημίγυμνοι», επέμεινε και ο Τριντό.

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας: «Ω ναι! Η ιππασία είναι ό,τι καλύτερο».

G7 leaders laughed at Putin

During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose «formidable» and «tough» image of Putin.

Justin Trudeau added:»We will arrange a ride on horseback with bare-chested.» pic.twitter.com/Imq9caA3Oh

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022