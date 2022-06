Ένα ελικόπτερο που χρονολογείτο από την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ συνετρίβη σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Βιρτζίνιας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι επιβαίνοντες σε αυτό, ανέφεραν οι τοπικές αρχές και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι θα ερευνήσει, από κοινού με την υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) το δυστύχημα. Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν έξι νεκροί», είπε ο Ρέι Μπράιαντ, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην κομητεία Λόγκαν.

A helicopter crash in West Virginia that killed all six people on board is under investigation — as the circumstances of the crash remain unclear. https://t.co/0NymdnQvLu pic.twitter.com/a7oI09CPZI

— CBS Mornings (@CBSMornings) June 23, 2022